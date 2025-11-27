OM : «Une énorme sanction» est annoncée pour Greenwood !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Accusé de violence conjugale et tentative de viol par sa compagne, Mason Greenwood n'est plus le bienvenu en Angleterre. A tel point, qu'il n'est plus convoqué en sélection, ce qui représente déjà une énorme sanction pour le numéro 10 de l'OM selon le journaliste de Canal+ Bertrand Latour.

Latour annonce une sanction pour Greenwood « C'est sûr que s'il n'y a pas ces histoires-là, il ne serait pas à l'OM, il n'aurait pas été un joueur de Getafe. Il était promis au très haut niveau en Angleterre. La précocité de son avènement avait d'ailleurs été impressionnante. Il est de toute manière déjà pénalisé par ce qui lui est arrivé, sinon, il ne serait pas un joueur de Marseille. Mais ce sont des sujets délicats parce que ça pose la question de la condamnation à perpétuité », estime-t-il sur le plateau du Canal Champions Club avant de poursuivre.