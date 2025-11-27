OM : «Une énorme sanction» est annoncée pour Greenwood !

Devenu totalement indésirable en Angleterre après les accusations de violences conjugales dont il a fait l'objet, Mason Greenwood ne reviendra pas en sélection à l'avenir. Et pour Bertrand Latour, il s'agit déjà d'une énorme sanction pour le numéro 10 de l'OM.
Latour annonce une sanction pour Greenwood
« C'est sûr que s'il n'y a pas ces histoires-là, il ne serait pas à l'OM, il n'aurait pas été un joueur de Getafe. Il était promis au très haut niveau en Angleterre. La précocité de son avènement avait d'ailleurs été impressionnante. Il est de toute manière déjà pénalisé par ce qui lui est arrivé, sinon, il ne serait pas un joueur de Marseille. Mais ce sont des sujets délicats parce que ça pose la question de la condamnation à perpétuité », estime-t-il sur le plateau du Canal Champions Club avant de poursuivre.
«C'est déjà une énorme sanction»
« C'est à dire que toute sa vie, il va payer cette erreur-là, une erreur qui n'a pas été condamné par la justice, puisque toute sa vie il ne pourra plus jouer en sélection anglaise. C'est déjà une énorme sanction. Après est-ce que Marseille aurait du le prendre ou pas le prendre, c'est très délicat d'y répondre. Mais je pense que les propos de De Zerbi sont quand même maladroits parce que les images ont été impressionnantes. Je comprends qu'il veuille défendre son joueur, mais les images on les a vues », ajoute Bertrand Latour.