OM : «Un très gros contrat», un transfert choquant se prépare ?

Considéré comme l'un des cadres du vestiaire avec Adrien Rabiot ou encore Pierre-Emile Höjbjerg, Geoffrey Kondogbia pourrait bien être remercié lors du prochain mercato, notamment en cas de grosse offre. Selon l'un de ses compatriotes, il n'est pas impossible que l'international centrafricain de 32 ans accepte un gros contrat en Arabie Saoudite.

La surprise est de taille avec Kondogbia

Selon l’ancien international centrafricain, l’OM a tout intérêt à le conserver, surtout en année de Ligue des champions. « Je ne sais pas pourquoi un départ cet été est envisagé. Personnellement, je pense que ce serait une très bonne chose qu’il reste à Marseille, au moins une saison de plus. Cela lui permettrait de disputer la Ligue des Champions. Avec la L1 et la Coupe de France, Marseille va disputer beaucoup de matchs, et son expérience pourrait être très utile. J’aimerais bien qu’il ne quitte pas Marseille lors du mercato. J’ignore si les rumeurs concernant son possible transfert sont liées au fait qu’il n’a pas beaucoup joué à son poste habituel, s’il a reçu des propositions d’un ou plusieurs clubs ou s’il y a une autre raison » a-t-il déclaré à Africa Foot.