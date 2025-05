OM : «Incroyable», Pierre Ménès bluffé par une scène à Marseille !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

En déplacement sur la pelouse de l'OM samedi soir pour le compte de la 34e journée de Ligue 1 avec le Stade Rennais, Steve Mandanda a eu droit à un beau cadeau de la part d'Habib Beye qui l'a fait rentrer en fin de match afin qu'il reçoive les acclamations du stade Vélodrome. Une scène qui n'a pas manqué de toucher Pierre Ménès.

Ancien gardien emblématique de l'OM pendant quatorze saisons, Steve Mandanda (40 ans, Stade Rennais) a vécu un moment particulièrement émouvant samedi dernier. Habib Beye, son entraîneur, a décidé de le faire entrer en fin de match en lieu et place de Brice Samba afin que Mandanda soit acclamé par le public du stade Vélodrome. Et cette scène en a touché plus d'un.

« Incroyable, magnifique et surtout mérité » Dans une vidéo sur sa chaine Youtube, Pierrot le Foot, Pierre Ménès a réagi à ce bel homme réservé à Steve Mandanda contre l'OM : « Incroyable, magnifique et surtout mérité. Très beau geste d’Habib Beye de le faire rentrer à la place de Samba dans les arrêts de jeu. Magnifique geste de Leo Balerdi qui vient lui donner son brassard. C’était parfait, comme un truc qui était improvisé, pas du tout calculé. Et il n’y avait que de l’amour et la spontanéité dans tout ça », lâche l'ancien consultant de Canal +.