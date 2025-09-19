OM : Un renfort débarque, surprise contre le PSG ?

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce dimanche, l’OM accueille le PSG au Vélodrome pour le premier Classique de la saison. La formation de Roberto De Zerbi espère récupérer certains joueurs absents contre le Real Madrid mardi comme Nayef Aguerd. Si le défenseur central marocain a repris l’entraînement ce vendredi, sa présence contre Paris n’est pas encore garantie.

Le choc approche à grands pas. Après avoir affronté le Real Madrid ce mardi en Ligue des Champions, l’OM va enchaîner avec un gros morceau. Ce dimanche soir, Marseille accueille le PSG au Vélodrome pour le choc de la cinquième journée de Ligue 1.

Aguerd de retour à l’entraînement Alors que la dernière victoire marseillaise face à Paris au Vélodrome remonte à 2011, l’OM espère frapper un grand coup contre l’ennemi juré ce dimanche soir. Pour cela, Roberto De Zerbi aura besoin de la totalité de ses atouts, notamment défensifs. Touché à la tête vendredi dernier contre Lorient, Nayef Aguerd était de retour ce vendredi à l’entraînement comme l’annonce l’Equipe.