OM : Un renfort débarque, surprise contre le PSG ?

Ce dimanche, l’OM accueille le PSG au Vélodrome pour le premier Classique de la saison. La formation de Roberto De Zerbi espère récupérer certains joueurs absents contre le Real Madrid mardi comme Nayef Aguerd. Si le défenseur central marocain a repris l’entraînement ce vendredi, sa présence contre Paris n’est pas encore garantie.
Le choc approche à grands pas. Après avoir affronté le Real Madrid ce mardi en Ligue des Champions, l’OM va enchaîner avec un gros morceau. Ce dimanche soir, Marseille accueille le PSG au Vélodrome pour le choc de la cinquième journée de Ligue 1.
Aguerd de retour à l’entraînement
Alors que la dernière victoire marseillaise face à Paris au Vélodrome remonte à 2011, l’OM espère frapper un grand coup contre l’ennemi juré ce dimanche soir. Pour cela, Roberto De Zerbi aura besoin de la totalité de ses atouts, notamment défensifs. Touché à la tête vendredi dernier contre Lorient, Nayef Aguerd était de retour ce vendredi à l’entraînement comme l’annonce l’Equipe.
Titularisation encore incertaine face au PSG
Absent du groupe ayant réalisé le déplacement cette semaine à Madrid, le défenseur central de 29 ans est donc sur le chemin du retour. Néanmoins, le quotidien sportif précise que s’il a repris l’entraînement, Nayef Aguerd n’est pas encore certain de pouvoir être titulaire face au PSG dimanche soir. Affaire à suivre...