OM : Un Marseillais bientôt à Paris ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

C'est terminé. Et c'est Chancel Mbemba en personne qui a pris le soin de publiquement l'annoncer au terme de la victoire de la République démocratique du Congo contre la Mauritanie début juin (3-1). Le défenseur de 30 ans va quitter l'OM et pourrait se relancer au Paris FC d'après les dernières tendances.

Chancel Mbemba n'aura joué que deux saisons pleines à l'OM et ce, bien qu'il ait signé à l'été 2022 en provenance du FC Porto. La cause ? La décision du club phocéen de le mettre au placard lui qui a refusé de plier bagage l'été dernier à une année de l'expiration de son contrat. L'Olympique de Marseille n'a pas pu renflouer ses caisses comme espéré.

«Mon histoire s’arrête le 30» Pendant la trêve internationale du mois de juin, Chancel Mbemba a acté lui-même la fin de sa collaboration avec l'OM avant la fin de son contrat le 30 juin prochain. « Mon histoire s’arrête le 30, mais j’espère que des défenseurs meilleurs que moi vont venir à Marseille ». D'ailleurs, il a évoqué la suite des opérations pour lui loin de la cité phocéenne. « J’ai respecté le club et mon contrat. Dieu m’a permis la santé. Mon corps ne m’a pas trahi. Je suis à 100 %. J’ai travaillé à fond pour conserver le cap le plus haut possible. L’aventure va continuer ».