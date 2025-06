Transfert à 25M€ - OM : La recrue parfaite est annoncée !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Depuis quelques semaines, l'OM a porté son intérêt sur Facundo Medina, défenseur central du RC Lens. Le club de la cité phocéenne veut confirmer son retour aux affaires en Ligue 1 après une saison plutôt aboutie et se renforcer un peu plus, notamment en défense. L'Argentin de 26 ans est à Lens depuis 2020 et connaît bien la Ligue 1 mais le prix fixé par son club ne correspond pas vraiment aux attentes marseillaises. Pourtant il s'agirait d'un excellent recrutement.

Priorité du mercato estival marseillais pour le moment, Facundo Medina fait vraiment l'objet de convoitises. Les dirigeants marseillais poussent pour avancer dans ce dossier mais pour le moment le RC Lens se montre implacable et ne compte pas descendre ses prix. Pour Jean-Charles de Bono, ancien joueur du club, l'Argentin est le profil parfait pour évoluer à l'OM.

« C’est un joueur complet » Bon élément qui a participé au beau parcours du RC Lens ces dernières années, Facundo Medina séduit beaucoup à Marseille. Sous contrat à Lens jusqu'en 2028, il est estimé à 25M€ selon Transfermarkt, une belle somme que l'OM n'a pas forcément envie de claquer. « Il s’adaptera vite, c’est sûr. Medina, c’est un joueur de caractère, bien connecté physiquement et surtout techniquement. Il a cet avantage de faire déjouer son adversaire, de le sortir du match à sa manière, un peu comme une maladie qui s’installe ou une bataille qui prend le dessus. C’est exactement ce qu’on recherche. Il a cette personnalité, ce mental, cette technique et cette force physique. Il apporte aussi de l’expérience. Bref, c’est un joueur complet » déclare Jean-Charles de Bono pour Football Club de Marseille.