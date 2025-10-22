OM : Un joueur menacé d’être viré, c’est la panique !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Aujourd’hui joueur de l’OM où il est arrivé l’été dernier en provenance de West Ham, Nayef Aguerd a été formé à l’académie Mohammed VI. Comme l’a confié Nasser Larguet, qui l’a repéré au Maroc, le défenseur âgé de 29 ans avait tendance à tomber dans la facilité et il menaçait de le virer pour le pousser à progresser.

Auprès de L’Équipe, Nasser Larguet a évoqué les débuts de Nayef Aguerd à l'académie Mohammed VI. Directeur technique de l’académie à cette époque, il s’est efforcé de l’épargner des comparaisons avec son père, joueur de Première Division à Kénitra, et son oncle, ancien international marocain.

« Ce qui nous importait, c'était le joueur, ce qu'il allait devenir » « Je ne lui parlais jamais de son père ou de son oncle. Ce qui nous importait, c'était le joueur, ce qu'il allait devenir, en évitant les comparaisons », a expliqué Nasser Larguet. Le père de Nayef Aguerd « n'intervenait pas. J'avais un fonctionnement pour tout le monde : si les parents devenaient invasifs, ils repartaient. Ils étaient là pour voir leurs enfants et les récupérer à la fin du match, mais seul le staff pouvait parler avec les joueurs sur le terrain. »