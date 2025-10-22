OM : Un joueur menacé d’être viré, c’est la panique !

Aujourd’hui joueur de l’OM où il est arrivé l’été dernier en provenance de West Ham, Nayef Aguerd a été formé à l’académie Mohammed VI. Comme l’a confié Nasser Larguet, qui l’a repéré au Maroc, le défenseur âgé de 29 ans avait tendance à tomber dans la facilité et il menaçait de le virer pour le pousser à progresser.
Auprès de L’Équipe, Nasser Larguet a évoqué les débuts de Nayef Aguerd à l'académie Mohammed VI. Directeur technique de l’académie à cette époque, il s’est efforcé de l’épargner des comparaisons avec son père, joueur de Première Division à Kénitra, et son oncle, ancien international marocain.
« Ce qui nous importait, c'était le joueur, ce qu'il allait devenir »
« Je ne lui parlais jamais de son père ou de son oncle. Ce qui nous importait, c'était le joueur, ce qu'il allait devenir, en évitant les comparaisons », a expliqué Nasser Larguet. Le père de Nayef Aguerd « n'intervenait pas. J'avais un fonctionnement pour tout le monde : si les parents devenaient invasifs, ils repartaient. Ils étaient là pour voir leurs enfants et les récupérer à la fin du match, mais seul le staff pouvait parler avec les joueurs sur le terrain. »
« Je menaçais de le virer à la fin de la saison, la maman paniquait… »
À l’académie Mohammed VI, le joueur de l’OM s’installe rapidement en défense centrale, comme son père, mais avait parfois besoin que Nasser Larguet le rappel à l’ordre : « Il tombait parfois dans la facilité, alors que je voulais qu'il progresse dans l'impact. Il faisait l'élégant. Je menaçais de le virer à la fin de la saison, la maman paniquait... »