OM : Un joueur frappé par la maladie après son transfert, l'annonce choc !

Passé par l’OM entre 2017 et 2021, avant de rejoindre Aston Villa, Morgan Sanson s’est exprimé sur les moments difficiles qu’il a vécus en Angleterre. Le milieu de terrain âgé de 30 ans, qui a été transféré définitivement à l’OGC Nice l’été dernier, a révélé avoir été en dépression après son passage à Marseille.

« J'étais en dépression. » Dans un entretien accordé à L’Équipe, Morgan Sanson s’est livré sur les problèmes liés à sa santé mentale qu’il a vécus après son passage à l’OM (2017-2021). Le milieu de terrain de l’OGC Nice a révélé avoir été en dépression pendant ses années à Aston Villa.

« A Villa j'étais en dépression »

« Mais j'étais en dépression », a confié Morgan Sanson, à propos de sa rupture des ligaments croisés en 2015. « J'étais dans la même situation à Villa, et à Villa j'étais en dépression. C'est dur à dire, mais même tes enfants ne te font pas changer de mood. Ils viennent te voir : "Papa, ça ne va pas ?" ; "Non, ça ne va pas." Même ta propre famille n'arrive pas à te redonner le sourire (...) Il a fallu vivre au jour le jour sans voir où on allait. Le bout du tunnel, je l'ai vu fin janvier, quand j'ai commencé à me lever sans douleur. Mais avant ça, je n'allais même plus aux matches. J'étais dans le trou. Je ne regardais plus le foot (à la télé). Que les copains gagnent ou perdent, j'avais le même sentiment : j'étais abattu. »

« Ma famille subissait tout ça »

Morgan Sanson poursuit : « Après quelques mois, il y avait des jours où à table, je ne souriais pas. Ma mère était venue nous voir pour nous apporter un peu d'aide. Mais j'avais perdu mon sourire. Ma famille subissait tout ça. À la fin, tu remercies tes proches, parce que ç'a été dur pour eux aussi. Au Parc, il y a eu beaucoup de choses : on a stoppé l'invincibilité, c'était mon retour, j'ai mis deux buts, et ma famille était là. Avant le match, j'avais mis dans la confidence mon père, mon frère, mon oncle, ma mère pour qu'ils viennent. Donc j'ai payé des places en plus pour eux. Mais ça a été bien rentabilisé. »