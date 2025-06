OM : Un harcèlement dévoilé en direct

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Annoncé avec insistance dans le viseur du Milan AC alors que son avenir à l'OM est encore très incertain, Adrien Rabiot serait en contact direct avec Massimiliano Allegri. Et selon les révélations de Daniel Riolo en direct sur RMC Sport mercredi soir, le coach italien serait même en train de harceler Rabiot pour le convaincre de signer à Milan.

À quoi faut-il vraiment s'attendre pour l'avenir d'Adrien Rabiot (30 ans), qui n'a plus qu'une année de contrat avec l'OM ? Le milieu de terrain sort d'une grosse saison sous les ordres de Roberto De Zerbi, mais son cas fait couler beaucoup d'encre en cette période de mercato. En effet, Rabiot garde une très belle cote sur le marché, et notamment auprès de Massimiliano Allegri, son ancien coach de la Juventus Turin, qui vient d'être nommé sur le banc du Milan AC. Et il souhaite y retrouver le joueur de l'OM, au point même de le «harceler» si l'on en croit les révélations de Daniel Riolo mercredi soir en direct dans l'After Foot, sur RMC Sport.

« Rabiot téléphone très souvent à Allegri » « Pour l'instant, il n'a pas prolongé. A Marseille, on est confiant, on dit qu'il n'y a aucun problème, qu'il va rester (...) Rabiot a une très très bonne relation avec Max Allegri, qui est redevenu l'entraîneur de Milan. En gros ils se kiffent. Et la première "info" qu'on me donne c'est que Rabiot téléphone très souvent à Allegri parce qu'il veut aller à Milan, mais ils ont des vues sur un autre milieu donc ils hésitent. En gros, l'entourage me fait comprendre que Rabiot a très envie d'aller à Milan », évoque Riolo après avoir discuté avec les proches d'Adrien Rabiot. Et il dévoile ensuite la version de l'OM.