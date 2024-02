OM : Un gros coup dur est annoncé

Benjamin Labrousse

Ce dimanche, l’OM a obtenu un beau succès face à Montpellier (4-1). Une rencontre marquée par la décision de Jean-Louis Gasset de placer Ismaïla Sarr piston droit face à l’absence de Jonathan Clauss et de Michael Murillo. D’ailleurs, le latéral Panaméen ne devrait pas retrouver les terrains avant plusieurs semaines. Explication.

« Si Jonathan Clauss est suspendu, on n'a personne qui peut jouer latéral droit ou couloir droit. Donc il fallait trouver quelqu'un qui allait jouer à la ligne, mais qui allait beaucoup moins défendre que Jonathan. Donc il fallait quelqu'un de très intelligent et quelqu'un qui allait se sacrifier pour jouer dans le dos de Sarr. On a trouvé l'homme idéal, parce dans le sacrifice, je peux vous dire qu'il y a un client » . Voilà comment l’entraîneur de l’OM Jean-Louis Gasset expliquait son choix de titulariser Ismaïla Sarr en tant que piston droit face à Montpellier dimanche soir (4-1). Avec Jontahan Clauss suspendu, Marseille se retrouve en mauvaise posture à droite, et ce depuis la blessure du Panaméen Michael Murillo.

Murillo touché aux adducteurs

Sorti sur blessure lors de la rencontre de Coupe de France face au Stade Rennais le 21 janvier dernier, Michael Murillo n’a toujours pas retrouvé les terrains. Auteur d’une première partie de saison plutôt prometteuse avec l’OM, le joueur âgé de 28 ans a ainsi manqué les sept derniers matchs du club phocéen. Selon les dernières informations de l’Equipe , la situation médicale de Michael Murillo ne va pas du tout en s’arrangeant.

Michael Murillo n’est pas prêt de revenir à l’OM !