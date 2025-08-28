OM : «Un appel au secours», De Zerbi en pleine détresse ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Adrien Rabiot est au centre de l’actualité après sa dispute avec Jonathan Rowe, qui l’a conduit sur la liste des transferts de l’OM. Malgré l’incident, Roberto De Zerbi tente d’ouvrir une porte à la réconciliation. Ancien président du club phocéen, Christophe Bouchet a apporté son analyse, notamment sur le changement d’attitude du technicien italien.

Adrien Rabiot se retrouve dans une situation délicate au sein de l’OM après un incident avec son ancien coéquipier Jonathan Rowe, qui a poussé la direction à le placer sur la liste des transferts. Soutenant cette décision, Roberto de Zerbi a toutefois fait un geste en direction du milieu de terrain. « Même s’il a fait une erreur, j’espère qu’il y a les conditions pour réparer les choses » a confié le coach de l’OM samedi dernier. Mais pour Christophe Bouchet, le geste de De Zerbi s’apparente plus à un appel à l’aide.

« C’est un appel au secours » « C’est un appel au secours. De Zerbi, il appelle au secours. Vous ne pouvez pas vous priver impunément d’un joueur. Encore une fois, il faut bien voir le cas précis, on est sur un top joueur que vous ne remplacez pas comme ça. En plus c’est un joueur polyvalent qui peut presque jouer à tous les postes » a déclaré l’ancien responsable de l’OM sur le plateau de Rothen S’Enflamme.