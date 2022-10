Foot - OM

OM : Tudor prend une décision inattendue avec Guendouzi, il s’explique

Publié le 28 octobre 2022 à 03h15

Arthur Montagne

Buteur et auteur d'une prestation aboutie, Mattéo Guendouzi a pourtant été remplacé à l'heure de jeu sur la pelouse de l'Eintracht Francfort. Un choix qui n'a pas manqué de faire parler, mais Igor Tudor a tenu à s'expliquer en assurant qu'il souhaitait apporter plus de solutions offensives.

Titulaire indiscutable à l'OM, Mattéo Guendouzi a donc logiquement démarré la rencontre décisive contre l'Eintracht Francfort mercredi soir en Ligue des champions. L'international français avait même permis aux Marseillais d'égaliser en première période, mais il est pourtant sorti à l'heure de jeu. Un choix qui a surpris.

Tudor justifie le remplacement de Guendouzi

Présent en conférence de presse après la défaite de l'OM (1-2), Igor Tudor a ainsi justifié la raison pour laquelle il a fait entrer Cengiz Under à la place de Mattéo Guendouzi. « J'ai voulu apporter plus de solutions offensives, j'ai fait entrer des cartes offensives pour avoir plus de force de pénétration sur la fin », explique-t-il avant de revenir sur la performance de son équipe.

«Il aurait fallu marquer le but»