OM : Trois transferts déjà annoncés !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Avant la rencontre face à Rennes ce samedi, Medhi Benatia s'est présenté sur le plateau de beIN SPORTS pour évoquer ses ambitions durant le mercato. Sa priorité reste le secteur défensif, même si des ajustements seront apportés à l'attaque. Pour renforcer ces postes, des joueurs en fin de contrat seraient recherchés.

Si les joueurs vont profiter de quelques jours de vacances avant de replonger dans leur quotidien sportif, Medhi Benatia ne va pas chômer. Aux côtés de Pablo Longoria, le directeur du football de l’OM va tenter de densifier ce groupe pour lui permettre d’être compétitif en Ligue 1, mais aussi en Ligue des champions. Benatia n’a pas attendu la fin de cet exercice pour prendre la température dans certains dossiers. Questionné sur la piste Leroy Sané (Bayern Munich), l’ancien international marocain a estimé que c’était une possibilité.

Benatia déjà très actif

« Tous les tops joueurs en fin de contrat, on les a essayé. Donc après ils peuvent venir, ne pas venir. Tu sens que l’agent est parfois surpris de l’appel. Oui, on est connecté, on voit le marché, on voit les opportunités. On veut ramener des joueurs avec de la personnalité et qui rentre dans les caractéristiques du style de jeu » a déclaré Benatia. Mais en plus de l’attaque, des efforts seront mis dans le recrutement de deux défenseurs centraux.

Voilà les trois profils recherché en priorité

« On sait que l’on a mis pas mal de buts, on en a encaissé beaucoup. Avec le départ de Lilian, on avait décidé de faire jouer Kondogbia derrière. Peut-être qu’il faudra remettre Kondogbia au milieu et faire deux centraux parce qu’avec 55 matches, il va manquer des éléments derrière même s’il y a Balerdi, et Luiz Felipe. Devant, il faudra apporter autre chose aussi, on veut plus de un contre un , de joueurs capables de provoquer. Dans l’idée du coach, c’est important. On va essayer de ramener des joueurs qui apportent une plus-value » a annoncé Benatia au micro de beIN SPORTS.