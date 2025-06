OM - Transferts à 0€ : L’autre équipe qui le fait rêver !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors qu’il a fait ses débuts avec la sélection anglaise en septembre dernier, Angel Gomes n’a plus été appelé depuis que Thomas Tuchel en est le sélectionneur. Le nouveau joueur de l’OM, où il évoluera la saison prochaine, a indiqué être en contact avec le sélectionneur des Three Lions et compte bien tout faire pour participer à la Coupe du monde 2026.

En décidant de rejoindre l’OM, qui a officialisé un accord de principe mercredi dernier, à l’issue de son contrat avec le LOSC, Angel Gomes avait très certainement la Coupe du monde 2026 en tête. Le milieu de terrain âgé de 24 ans a fait ses débuts avec l’Angleterre en septembre dernier lors de l’intérim de Lee Carsley, mais n’a plus été appelé depuis la prise de fonction de Thomas Tuchel.

« La Coupe du monde est l'objectif » « Nous avons parlé, nous avons eu quelques appels vidéo et quelques messages. Il est très bon dans le sens où il est toujours en train de regarder et de soutenir », a confié Angel Gomes, dans un entretien accordé à la BBC. « C'est une très bonne relation, car on peut se parler et s'envoyer des messages à tout moment. Je n'ai pas encore réussi à intégrer l'équipe [de Tuchel], mais je vais faire de mon mieux pour y parvenir. La Coupe du monde est l'objectif. Le summum. C'est mon objectif et je sais ce qu'il faut faire pour y arriver. »