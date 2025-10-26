OM - Thauvin : La décision qui le laisse sous le choc

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

En décidant de ne pas tirer le penalty obtenu par le RC Lens samedi soir face à l’OM (2-1), Florian Thauvin a surpris Rio Mavuba. Le consultant de TF1 n’a pas compris pourquoi l’international français, pourtant tireur désigné des Sang et Or, avait accepté de laisser son coéquipier Odsonne Edouard s’en charger.

Opposé à son ancien club, Florian Thauvin n’avait pas envie de tirer le penalty obtenu par le RC Lens face à l’OM samedi soir. Bien qu’il soit le tireur désigné des Sang et Or, l’international français a décidé de ne pas s’en charger, d’autant plus qu’Odsonne Edouard lui avait demandé de lui laisser.

Thauvin explique pourquoi il a laissé le penalty à Edouard « Il y a plusieurs choses. Il y a le fait qu’Odsonne m’ait demandé, c’est important pour moi que mes coéquipiers autour de moi se sentent bien, soient en confiance. Il y a le fait que ce soit face à l’OM aussi. Je n’avais pas forcément envie de le tirer. Donc voilà, toutes ces petites choses font que j’ai préféré laisser le penalty », a expliqué Florian Thauvin au micro de Téléfoot.