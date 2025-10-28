OM - Thauvin : Ça tourne à la catastrophe !

Axel Cornic

Opposé à son ancien club de l’Olympique de Marseille, Florian Thauvin a avoué ne pas avoir pu tirer un penalty, laissant son coéquipier Odsonne Edouard le faire. Certains ont compris le joueur du RC Lens, mais ce n’est qu’une minorité, puisque depuis quelques jours il ne cesse de se faire reprendre.

C’est un rendez-vous que tout le monde attendait. Revenu en France cet été après avoir évolué au Mexique et en Italie, Florian Thauvin retrouvait son ancien club de l’OM. Et l’ailier a notamment confié ne pas avoir voulu tirer un penalty accordé au RC Lens à la 23e minute de jeu.

« Tu dois avoir une excitation de dingue » Cet aveu n’a pas manqué de faire réagir et le moins que l’on puisse dire, c’est que Thauvin n’est pas vraiment compris. C’est notamment le cas de Jérôme Rothen, qui a sèchement taclé le joueur du RC Lens. « Tu as l'occasion de jouer l'OM dans un match au sommet, tu dois avoir une excitation de dingue » a déclaré l’ancien du PSG, sur RMC.