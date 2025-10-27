OM : Surprise avec Thauvin, le RC Lens sort du silence !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors qu’il est pourtant le tireur désigné, Florian Thauvin a laissé Odsonne Edouard frapper le penalty obtenu par le RC Lens samedi lors de la réception de l’OM (2-1). Une décision à laquelle ne s’attendait pas Pierre Sage, mais qui ne l’a pas dérangé pour autant, lui qui apprécie ce genre d’initiatives.

Mené au score par l’OM, le RC Lens a lui l’occasion de revenir à égalité, avant de finalement s’imposer (2-1), grâce à un penalty transformé par Odsonne Edouard. Toutefois, c’est Florian Thauvin qui aurait dû le tirer, mais le champion du monde 2018 a préféré le laisser à son coéquipier.

« J'apprécie ce genre de choses dans une équipe » « L'attitude de Flo Thauvin est responsable. À ce moment-là, il prend une décision très forte. J'apprécie ce genre de choses dans une équipe. J'aime bien avoir des joueurs qui prennent beaucoup de décisions et des initiatives, que des joueurs qui se plient uniquement aux consignes », a salué Pierre Sage dans Stephen Brunch sur RMC.