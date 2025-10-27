OM : Surprise avec Thauvin, le RC Lens sort du silence !

Alors qu’il est pourtant le tireur désigné, Florian Thauvin a laissé Odsonne Edouard frapper le penalty obtenu par le RC Lens samedi lors de la réception de l’OM (2-1). Une décision à laquelle ne s’attendait pas Pierre Sage, mais qui ne l’a pas dérangé pour autant, lui qui apprécie ce genre d’initiatives.
Mené au score par l’OM, le RC Lens a lui l’occasion de revenir à égalité, avant de finalement s’imposer (2-1), grâce à un penalty transformé par Odsonne Edouard. Toutefois, c’est Florian Thauvin qui aurait dû le tirer, mais le champion du monde 2018 a préféré le laisser à son coéquipier.
« J'apprécie ce genre de choses dans une équipe »
« L'attitude de Flo Thauvin est responsable. À ce moment-là, il prend une décision très forte. J'apprécie ce genre de choses dans une équipe. J'aime bien avoir des joueurs qui prennent beaucoup de décisions et des initiatives, que des joueurs qui se plient uniquement aux consignes », a salué Pierre Sage dans Stephen Brunch sur RMC.
Thauvin n’avait « pas forcément envie de le tirer »
Au micro de Téléfoot, Florian Thauvin a expliqué qu’il n’était pas très à l’aise à l'idée de tirer ce penalty face à son ancien club : « Il y a plusieurs choses. Il y a le fait qu’Odsonne m’ait demandé, c’est important pour moi que mes coéquipiers autour de moi se sentent bien, soient en confiance. Il y a le fait que ce soit face à l’OM aussi. Je n’avais pas forcément envie de le tirer. Donc voilà, toutes ces petites choses font que j’ai préféré laisser le penalty. »