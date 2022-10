Foot - OM

OM : Steve Mandanda est déjà de l'histoire ancienne à l'OM

Publié le 5 octobre 2022 à 05h00

La rédaction

Lors du dernier mercato estival, une énorme page de l'histoire de l'OM a été tournée. Véritable légende du club phocéen, Steve Mandanda a fait ses valises, s'envolant pour Rennes. Ne voulant plus être la doublure de Pau Lopez, l'international français est ainsi parti. Il faut dire que l'Espagnol impressionne dans les buts de l'OM. Avec des statistiques incroyables, Lopez réussit parfaitement à faire oublier Mandanda.

Steve Mandanda savait à quoi s'attendre. Au courant que l'OM cherchait un nouveau gardien à l'été 2021, il a vu débarquer Pau Lopez. Toutefois, ce à quoi il ne s'attendait pas, c'est que Jorge Sampaoli fasse un choix aussi radical. Sans recevoir aucune explication, Mandanda s'est retrouvé sur le banc de touche, devenant ainsi le numéro 2 à l'OM. Une situation que la légende phocéenne a eu énormément de mal à digérer et c'est pour cela que Steve Mandanda a décidé de faire ses valises et s'envoler pour Rennes durant le dernier mercato estival.

Le meilleur gardien de Ligue 1 ?

Ruben Blanco est arrivé à l'OM pour jouer les doublures, mais le numéro 1 dans les buts, c'est bien Pau Lopez. Recruté pour 12M€ en provenance de l'AS Rome, l'Espagnol fait l'unanimité et ses performances parlent pour lui. En effet, les statistiques de Pau Lopez sont impressionnantes, faisant de lui l'un des meilleurs gardiens de Ligue 1, si ce n'est le meilleur, devant des portiers comme Gianluigi Donnarumam (PSG), Alban Lafont (FC Nantes), ou encore Brice Samba (RC Lens).

Les statistiques impressionnantes de Pau Lopez

Quelles sont alors ces statistiques qui en disent long sur les performances de Pau Lopez avec l'OM ? N'ayant encaissé aucun but contre Angers, l'Espagnol a réalisé son 4ème clean sheet de la saison. Avec 57% de rencontres invaincu, le gardien de l'OM est le meilleur cette saison devant Gianluigi Donnarumma (55,6%) et Brice Samba (44,4%). De même, Pau Lopez est le gardien qui réalise le plus d'arrêts en Ligue 1 avec 85% d'arrêts. Derrière, on retrouve Gianluigi Donnarumma (84,4%), Brice Samba (76,7%), Alexander Nübel (75,5%) et Steve Mandanda (73,7%).



Au total, depuis son arrivée à l'OM à l'été 2021, Pau Lopez aura disputé 36 matchs en Ligue 1. Il en a terminé 14 sans encaisser de but, a réalisé 74 arrêts et concédé seulement 34 buts, soit moins d'une réalisation par match. De quoi parfaitement tourner la page Steve Mandanda à l'OM...