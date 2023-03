OM : Son interview choque, il reçoit une proposition folle

La rédaction

Pour sa première saison en Ligue 1, Igor Tudor impressionne. Réputé pour son management directif, le technicien a fait de l’OM une équipe compétitive sur le plan national en imposant ses idées et sa méthode musclée à l’entraînement. Interviewé par L’Équipe ce mercredi, Tudor s’est livré sur son année olympienne. Les mots sincères du Croate ont d’ailleurs plu à Daniel Riolo qui a fait une étonnante proposition.

Deuxième à sept points du Paris Saint-Germain, l’OM de Tudor réalise une très belle saison, au point où selon la presse italienne, le manager croate pourrait prendre la succession de Massimiliano Allegri dès cet été à la Juventus. Pour comprendre la réussite de l’ancien entraîneur du Hellas Verone, L’Équipe l'a interrogé ce mercredi pour en savoir plus sur ses méthodes et son fonctionnement.

Riolo valide Tudor

Daniel Riolo a d’ailleurs bien apprécié l’entrevue d’Igor Tudor, en témoigne un tweet qu’il a publié ce mercredi, invitant le technicien à rejoindre sa bande de chroniqueurs sur RMC : « Interview de Tudor dans l’Equipe. Tout parfait. On le prend dans Génération After. Et s’il confirme il enchaine dans l’After » a lâché le journaliste RMC .

La Ligue 1, « c’est plus fort » que la Serie A