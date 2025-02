OM : Rabiot recadre sèchement un journaliste !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Interrogé en zone mixte dimanche soir après la victoire de l'OM sur la pelouse d'Angers, Adrien Rabiot n'a pas semblé emballé par la question d'un journaliste qui évoque une maitrise seulement partielle de l'équipe phocéenne contre son adversaire du soir. Et l'ancien joueur du PSG n'a pas hésité à lui répondre assez sèchement à ce sujet.

L'OM a fait le job dimanche soir en allant tranquillement s'imposer sur la pelouse du SCO Angers (2-0), prenant un peu le large au classement de Ligue 1 en étant deuxième avec six points d'avance sur l'OGC Nice, son premier poursuivant. Adrien Rabiot s'est présenté en zone mixte après le match pour décrypter la performance de son équipe, et le milieu de terrain de l'OM ne s'est pas privé de faire savoir à un journaliste qu'il était en désaccord avec son analyse.

« Je ne sais pas ce qu'il faut de plus »

« L'OM qui fait la différence sans être complètement souverain ? Mouais... Après, "pas souverain complètement", je ne sais pas ce qu'il faut de plus. Ils n'ont pratiquement pas attaqué, on a monopolisé le ballon. Ce n'était peut-être pas aussi spectaculaire que ça peut l'être parfois, mais on s'attendait à ce type de match », lâche Adrien Rabiot.

« Ça aurait pu être encore plus large, mais... »

« On nous a demandé d'être patients et de continuer à jouer comme on sait le faire. Et au moment où on a dû accélérer, ça a amené des buts. Ça aurait pu être encore plus large, mais on est content d'avoir gagné ce match », poursuit Rabiot pour défendre la performance de l'OM.