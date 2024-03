OM - PSG : Avant le Classico, un joueur de Gasset se fait détruire !

Thomas Bourseau

L’OM et le PSG se rencontreront pour la deuxième fois de la saison dimanche soir à l’Orange Vélodrome. A l’occasion de ce Classique, Jean-Louis Gasset ne devrait pas pouvoir compter sur Leonardo Balerdi, diminué aux adducteurs. Stéphane Guy ne comprend pas l’engouement autour de l’Argentin et n’a pas mâché ses mots sur les ondes de RMC.

Le PSG va se déplacer à Marseille ce dimanche 31 mars pour le deuxième Classique de la saison. Lors de la première confrontation entre les deux équipes le 24 septembre dernier au Parc des princes, le Paris Saint-Germain avait surclassé l’opposition en lui infligeant un 4-0.

C’est l’hécatombe à l’OM avec le choc face au PSG

Ce dimanche, c’est l’OM qui accueillera le PSG à l’Orange Vélodrome, mais avec une défense grandement remaniée en raison des absences de Jonathan Clauss, Amir Murillo ou encore Samuel Gigot qui est en pleine phase de reprise. Touché aux adducteurs, Leonardo Balerdi pourrait manquer le choc selon RMC Sport.

Mercato - OM : Le retour de l’enfant du pays pour cet été ? https://t.co/x0lATn7R1e pic.twitter.com/nT2EXgFy5L — le10sport (@le10sport) March 28, 2024

«Mais si tu m’avais dit il y a un an : on va prier pour que Balerdi soit là et titulaire»