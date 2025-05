OM - Projet McCourt : Le ton est donné pour le mercato !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Habitué à des périodes de mercato estival très agitées avec de nombreux bouleversements au sein de son effectif depuis le début de l’ère McCourt en 2016, l’OM doit impérativement trouver de la stabilité. C’est en tout cas le souhait affiché par Valentin Rongier, le milieu de terrain marseillais, qui souhaite conserver la plupart des joueurs de l’OM pour la saison prochaine.

À quoi faut-il s’attendre pour le prochain mercato estival du côté de l’OM ? Tout dépendra bien évidemment d’une qualification ou non pour la Ligue des Champions, mais dans un entretien accordé à RMC Sport, Valentin Rongier a fait passer un message clair. Le milieu de terrain de l’OM réclame enfin de la stabilité, quelque chose qui manque cruellement depuis le début de l’ère McCourt au club.

« C’est très important »

« Le coach est arrivé cette année, il ne faut pas l'oublier, on a un groupe tout neuf, avec 80% d'éléments nouveaux. Donc ça prend du temps. On le voit, toutes les grandes équipes mettent 2-3 ans avant d'avoir une base très solide et d'être régulière (…) Pour moi, oui, c'est très important », assure Rongier.

« Il y a beaucoup de mouvements »

« Après, on sait comment est le foot professionnel aujourd'hui. Il y a beaucoup de mouvements. Mais pour moi, le projet sur trois ans, c'est important de le faire parce qu'on apprend à connaître les personnes avec qui on travaille, on sait ce que les gens attendent de nous », insiste le milieu de terrain de l’OM. Le message est passé…