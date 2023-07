OM : Premier couac pour le nouvel entraîneur ?

Hugo Chirossel

Pour succéder à Igor Tudor, l’OM a décidé de confier le poste d’entraîneur à Marcelino. Comme son prédécesseur et Jorge Sampaoli avant lui, le technicien espagnol de 57 ans ne parle pas encore français. Pour Dani Parejo, son capitaine lorsqu’il officiait à Valence, cela pourrait poser un problème, lui qui aime être proche et échanger avec ses joueurs.

Comme Jorge Sampaoli un an avant lui, Igor Tudor a lui aussi décidé de quitter l’OM au bout de seulement une saison et avant la fin de son contrat. Ce qui a donc amené la nomination de Marcelino en tant que nouvel entraîneur. Décrit comme un technicien exigeant, mais également proche de ses joueurs, l’Espagnol de 57 ans ne maîtrise pas encore le français, ce qui pourrait poser un problème d’après son ancien joueur Dani Parejo.

Le gros coup de l’OM révélé, l’offre va tomber ! https://t.co/gQ9SNGpbXh pic.twitter.com/u2P7y8dp0J — le10sport (@le10sport) July 15, 2023

« C'est évident qu'il ne s'exprimera pas de la même manière qu'en espagnol »

« Marcelino est très proche de ses joueurs. Mais il n'est pas le seul. Son adjoint Ruben Uria (depuis 2005 et son passage au Recreativo Huelva) et Ismael sont également très présents. Il a une idée de jeu très claire et définie. En revanche, avec le changement de langue, c'est évident qu'il ne s'exprimera pas de la même manière qu'en espagnol. À voir si, au départ, il est capable de passer outre pour transmettre aux joueurs ce qu'il souhaite », a confié Dani Parejo, dans un entretien accordé à L'Équipe .

« Je ne vais plus accepter le fait d'avoir un coach qui ne parle pas français à la fin de la saison »