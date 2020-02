Foot - OM

OM - Polémique : Aulas en rajoute une couche sur le projet McCourt

Publié le 12 février 2020 à 17h45 par B.C.

Alors que les finances de l’OM sont dans le rouge, Jean-Michel Aulas n’a pas hésité à y faire de nouveau allusion avant l’Olympico.

C’est l’un des sujets préférés de Jean-Michel Aulas. Alors que l’OL reçoit l’OM ce mercredi (21h05) pour le compte des quarts de finale de la Coupe de France, l’emblématique président lyonnais n’a pas hésité à adresser quelques piques à l’autre Olympique ces derniers jours, pointant notamment les finances du club phocéen. « Le PSG a réglé ses problèmes. (…) S’ils devaient terminer devant Lyon, ils devront respecter les règles du fair-play financier pour pouvoir jouer la Ligue des Champions. Je remercie l’OM de me donner l’occasion de dire qu’ils sont complètement en dehors des clous du fair-play financier, avec la bénédiction de la DNCG. Pour que le football en France et en Europe reste crédible, il faut que les règles économiques soient respectées, au même titre que l’arbitrage », avait-il notamment déclaré. Ce mardi, l’OL a publié de très bons résultats financiers, l’occasion pour Jean-Michel Aulas de s’en réjouir au cours d’une conférence téléphonique organsiée avec plusieurs médias ce mercredi. Une prise de parole au cours de laquelle il n’a pas pu s’empêcher d’évoquer l’Olympique de Marseille…

« Je préfère être dans ma peau et dans la peau de l’actionnaire de l’OL que de celui de l’OM »