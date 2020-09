Foot - OM

OM : Pierre Ménès valide le grand retour de Thauvin !

Publié le 1 septembre 2020 à 3h15 par G.d.S.S.

De retour sur les terrains de Ligue 1 dimanche soir avec l’OM, Florian Thauvin a délivré une prestation XXL. Et Pierre Ménès notre ce retour gagnant de l’attaquant phocéen.

Si l’OM s’est finalement imposé de justesse dimanche soir sur la pelouse de Brest (3-2), il le doit en grande partie à deux joueurs qui étaient particulièrement en forme : Duje Caleta-Car, auteur d’un doublé, et Florian Thauvin. L’attaquant français, qui avait été opéré de la cheville en septembre dernier, n’avait plus foulé les pelouses de Ligue 1 depuis presque un an sous le maillot de l’OM. Et il a visiblement impressionné les observateurs, à l’image de Pierre Ménès…

« Le retour gagnant de Thauvin »