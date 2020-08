Foot - OM

OM - Malaise : La mauvaise blague de Payet sur le PSG ne passe pas…

Publié le 26 août 2020 à 6h15 par Th.B.

Dimanche, le PSG a été moqué par Dimitri Payet pour avoir échoué en finale dans sa conquête de la Ligue des champions. Une attitude qui a déplu à Eric Di Meco, ancien de l’OM ainsi qu’à Pierre Ménès pourtant attaché au milieu offensif du club phocéen.

Pour sa première participation à une finale de Ligue des champions, le PSG n’a pas su être à la hauteur de l’évènement et a été surclassé par le Bayern Munich, un habitué de cette compétition que le club a remporté six fois dans son histoire. À la suite de la défaite parisienne, Dimitri Payet a fait passer un message au PSG et aux supporters du club sur son compte Twitter en mettant en scène une blague démontrant bien que contrairement à l’OM, le PSG n’a toujours pas d’étoile de champion d’Europe sur son maillot. Une mauvaise blague que l’ancien membre de l’OM 1993, Eric Di Meco, a très mal pris comme il l’a fait savoir sur les ondes de RMC . « J’ai un problème, qui est peut-être un problème de génération. J’ai du mal avec le cambrage via les réseaux sociaux par des joueurs en activité ou récemment passés et qui s’approprient l’histoire du club sans forcément l’avoir marquée ».

Après Di Meco, Ménès s’en prend aussi à Payet