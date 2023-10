OM - OL : Les incidents se sont accumulés !

Jean de Teyssière

Le match entre l'OM et l'OL sentait la poudre, mais sportivement. Finalement tout se joue en dehors des terrains, de nombreux jets de pavés contre le bus de l'OL ayant eu lieu. Fabio Grosso a été blessé au visage et le match a été annulé. Mais les 600 supporters lyonnais ayant eu le droit de se déplacer ont aussi un accueil terrible par les supporters marseillais, qui ont aussi explosé les vitres de leur bus. Plusieurs blessés légers sont à déplorer.

Alors que le match entre l'OM et l'OL a officiellement été reporté après l'attaque du bus de l'OL à son arrivée au stade Vélodrome, d'autres incidents ont eu lieu aux abords du stade. Des incidents qui ont sans doute pesé dans la décision des délégués de reporter la rencontre ultérieurement.

Fabio Grosso blessé dans l'attaque du bus lyonnais

Les images du bus et de Fabio Grosso totalement ensanglanté avaient de quoi faire froid dans le dos. L'entraîneur lyonnais est apparu choqué en sortant du bus, se dirigeant immédiatement vers l'infirmerie du Vélodrome pour se faire recoudre et poser un bandage.

Le bus de nos supporters…! #OMOL pic.twitter.com/1gVDGNOKtP — ΔLEX_1950 アレクシ #TextorOUT (@AlexCnl6971) October 29, 2023

Jets de pavés et de feux d'artifices contre les bus des supporters de l'OL