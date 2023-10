OM-OL : « Des abrutis », la LFP sort du silence après le scandale

Benjamin Labrousse

Au lendemain des événements ayant eu lieu ce dimanche soir à Marseille, où le bus de l’OL a été attaqué par des supporters marseillais, le monde du football est sous le choc. Alors que l’entraîneur lyonnais Fabio Grosso a été sévèrement touché par des projectiles et que le match a été reporté, le directeur général de la LFP est sorti du silence ce lundi.

Le football français va mal. Ce dimanche soir, plusieurs supporters marseillais ont sévèrement blessé l’entraîneur de l’OL Fabio Grosso ainsi que son adjoint en jetant des projectiles sur le bus lyonnais à son arrivée aux alentours du stade Vélodrome. Ce lundi matin, le technicien italien de l’OL a affiché son visage très marqué notamment au niveau de l’arcade sourcilière. Alors que la rencontre entre l’OL et l’OM n’a pas été jouée, la Ligue de Football Professionnel est sortie du silence ce lundi.

«Nous avons eu une pensée pour Fabio Grosso et son adjoint»

« Avant toute chose, nous avons eu une pensée pour Fabio Grosso et son adjoint. Il est totalement inacceptable que des acteurs du jeu soient pris pour cible par des abrutis. Nous leur souhaitons un prompt rétablissement. Le plus important est qu’ils récupèrent le mieux possible après cette attaque dont ils ont été les victimes. Bien évidemment, et cela va de soi, la Ligue condamne fermement les incidents » , déclare ainsi Arnaud Rouger, directeur général de la LFP, dans un entretien accordé à RMC Sport .

«Il faut des sanctions fortes»