Foot - OM

OM, OL, ASSE... Après les incidents, la LFP contre-attaque !

Publié le 3 août 2022 à 23h35 par Hugo Ferreira

Alors que plusieurs incidents ont eu lieu dans les stades de Ligue 1 la saison dernière, la LFP a décidé de passer à l’action afin d’augmenter la sécurité. Ainsi, alors que les 40 clubs évoluant dans les deux premières divisions devront mettre en place des dispositifs anti-projectiles et intrusions, les bouteilles en plastiques ont également été bannies des stades.

La dernière saison de Ligue 1 a été haute en couleurs. Les différentes équipes ont fait le spectacle, et les supporters se sont rarement ennuyés, en voyant régulièrement des matchs avec beaucoup de buts. Cependant, il y a tout de même un gros point négatif, puisque de nombreux incidents ont eu lieu. Plusieurs rencontres ont été interrompues à cause de jets de projectiles ou d’envahissements de terrain, et la LFP a déjà attribué des sanctions. L’ASSE commence notamment sa campagne de Ligue 2 avec 3 points de retard, ainsi que 3 autres en sursis. Suffisant pour stopper les problèmes ?

Mercato - OM : Les aveux de Longoria sur le transfert du successeur de Mandanda https://t.co/DdBYOLelLW pic.twitter.com/GCelwyvq60 — le10sport (@le10sport) August 3, 2022

La LFP a décidé d’apporter du changement à son règlement

Consciente que cette situation doit changer, la LFP et son président Vincent Labrune n’est pas restée les bras croisés. Une réunion aurait eu lieu en décembre 2021 avec les ministères de la justice, de l’intérieur et des sports afin d’étudier ce cas. Plusieurs éléments avaient alors été évoqués, et vont entrainer des changements. En effet, selon les informations de RMC Sport , la ligue a décidé de mettre en place ce qui avait été discuté lors de la réunion.

De nouveaux dispositifs

A commencer par les dispositifs permettant de ne plus avoir de jets de projectiles ou d’intrusions sur le terrain. En effet, la LFP a demandé à chaque club évoluant en Ligue 1 ou en Ligue 2 de mettre en place des systèmes afin d’éviter cela, peu importe que ce soit sous forme de filets, de cages, de barrière, de plaque de plexiglas au moment de tirer les corners ou bien via l’augmentation du nombre de stadiers. Cependant, ces dispositifs ne seront pas présents à chaque rencontre. Le Stade Rennais aurait notamment refusé de mettre cela en place durant l’intégralité du championnat. Néanmoins, tout doit être déployable en un instant en cas de problème. Autre cas de figure, certains matchs, jugés à risques, nécessiteront donc de mettre ces moyens en place, sans négociations.

La fin des bouteilles

Et comment parler des incidents dans les stades de Ligue 1 lors de la dernière saison sans parler des bouteilles d’eau. Durant une rencontre entre l’Olympique Lyonnais et l’Olympique de Marseille comptant pour la 14ème journée de championnat, Dimitri Payet a été victime d’une agression. S’apprêtant à tirer un corner, le Phocéen a reçu une bouteille d’eau au visage, et l'arbitre Ruddy Buquet a décidé de renvoyer tous les joueurs au vestiaire, avant que la rencontre ne soit définitivement reportée. Un épisode qui avait fait énormément de bruit, et qui ne devrait plus se reproduire, puisque si des dispositifs anti-projectiles vont être mis en place, la LFP interdit également la présence de bouteilles en plastiques dans l’enceinte des stades afin d’éviter tout incident.

Un nouveau type de stadiers ?