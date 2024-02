OM : McCourt victime d’une incroyable manipulation ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Présent à l'OM depuis 2017, Frank McCourt n'est pas souvent présent à l'OM, pas même lorsque le club traverse une grave crise de résultats comme c'est le cas en ce moment. Alors pourquoi une telle discrétion ? Journaliste indépendant, Romain Molina s'est questionné et a évoqué le rôle trouble de ses conseillers.

Que recherche Frank McCourt à l'OM ? Car depuis plusieurs saisons, le propriétaire américain a fermé le robinet et le club marseillais commence à s'apparenter à un véritable gouffre financier. Par ailleurs, le Bostonien n'a plus mis les pieds au Vélodrome depuis pas mal de temps, ce qui jette le flou sur ses véritables intentions à l'OM. Pour Ludovic Obraniak, cette discrétion joue des tours au club marseillais, actuellement en pleine crise sportive.

C’est fini pour Gattuso, un ancien de l’OM envoie sa candidature https://t.co/gv1w50kgjE pic.twitter.com/3A94wruMqp — le10sport (@le10sport) February 19, 2024

McCourt pointé du doigt

« Qui est le coupable ? McCourt, puisque c’est le boss jusqu’à preuve du contraire.. Les joueurs ou Longoria ne sont que des exécutants. McCourt leur a laissé carte blanche. Je pense qu’il n’a pas mesuré la responsabilité de contrôler un club comme l’OM. On n’achète pas qu’une marque, on achète une région, un public. Je crois qu’il s’est trompé » a déclaré l'ancien international polonais sur le plateau de L'Equipe de Greg.

Les conseillers de McCourt jouent avec lui ?