OM : Marcelino balance tout sur la crise

Amadou Diawara

Alors que l'OM est entré dans une terrible crise, Marcelino a préféré fuir. En effet, le technicien espagnol a posé sa démission il y a un mois, et ce, alors qu'il était arrivé à Marseille il y a seulement quelques semaines. Interrogé après son départ de l'OM, Marcelino a tenté d'expliquer d'où provenaient tous les maux du club.

Après seulement une saison à la tête de l'OM, Igor Tudor a claqué la porte du Vélodrome. Pour le remplacer, Pablo Longoria a décidé de faire appel à son ami et compatriote espagnol Marcelino. Arrivé avec son idée de jouer en 4-4-2, le technicien de 58 ans a très vite été décrié à l'OM.

Zidane : L'histoire se répète en équipe de France ! https://t.co/aVHI3jwIUO pic.twitter.com/7V3J2q98ws — le10sport (@le10sport) October 18, 2023

Marcelino quitte un OM en pleine crise

Alors que l'OM a perdu des points face à Toulouse le 17 septembre (0-0), le public du Vélodrome a fait part de sa colère envers les joueurs au coup de sifflet final. Pour calmer les tensions, la direction marseillaise a organisé une réunion avec ses groupes de supporters. Toutefois, certains ultras ont menacé les têtes pensantes de l'OM. Ce qui a provoqué une énorme crise à Marseille. D'ailleurs, Marcelino a décidé de démissionner de son poste d'entraineur après ce clash.

«Cette situation aurait pu être retardée»