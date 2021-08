Foot - OM

OM - Malaise : Un dérapage de Sampaoli face à Montpellier ?

Publié le 8 août 2021 à 23h05 par La rédaction

En déplacement à Montpellier ce dimanche soir, l’OM a battu Montpellier (2-3) après avoir été mené de deux buts. Et après le but du break de Gaëtan Laborde, Jorge Sampaoli aurait insulté une supportrice montpelliéraine.