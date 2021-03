Foot - OM

OM - Malaise : Pierre Ménès dézingue encore l’OM après l’humiliation en Coupe de France !

Publié le 9 mars 2021 à 7h15 par La rédaction

La défaite de l’OM face à Canet-en-Roussillon ce dimanche en Coupe de France (2-1) n’aura pas manqué de faire du bruit chez les supporters marseillais. Et Pierre Ménès n’a pas hésité à en rajouter une couche.

Le Stade Brutus aura été le théâtre d'une grosse humiliation pour l’OM. Ce dimanche, le club olympien s’est incliné face à Canet-en-Roussillon, club de National 2 (2-1). Une défaite synonyme d’élimination précoce en Coupe de France, alors que le club attend les grands débuts de Jorge Sampaoli sur le banc phocéen ce mercredi face au Stade Rennais. Ce revers n’a pas manqué de faire réagir les supporters marseillais. Entre honte et indignation, l’effectif de l’OM en aura vu de toutes les couleurs ces dernières heures. Et cela n’est pas près de s’arrêter.

« Les Marseillais se sont fait jongler par une équipe qui a joué quatre fois depuis le mois d’octobre »