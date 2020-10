Foot - OM

OM - Malaise : L'inquiétude de Benedetto après le début de saison de l'OM...

Publié le 25 octobre 2020 à 22h30 par La rédaction

Dario Benedetto a admis que son équipe n'avait pas retrouvé son niveau de la saison dernière. Mais l’attaquant de l’OM est convaincu que son club remontera la pente.

L’OM s’est bien repris. Défait ce mercredi en Ligue des champions par l’Olympiakos, le club marseillais a relevé la tête ce samedi en Ligue 1 face à Lorient (victoire 1-0). Toutefois, le club marseillais peine à se montrer convaincant et certains joueurs n’ont pas retrouvé leur niveau de la saison dernière à l’instar de Dario Benedetto. Auteur de 11 buts lors du dernier exercice, l’attaquant argentin n’a touché que 18 ballons face au club grec et n’a toujours pas trouvé le chemin des filets cette saison. Interrogé sur le début de saison de l’OM, Dario Benedetto a reconnu que son club rencontrait des difficultés. Toutefois, le joueur est convaincu que son équipe remontera la pente.

« Cela me préoccupe qu’on ne se crée peu voire pas d'occasions »