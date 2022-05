Foot - OM

OM - Malaise : La nouvelle réponse d'Amine Harit à Jorge Sampaoli !

Publié le 5 mai 2022 à 15h10 par Arthur Montagne

Ces derniers jours, Jorge Sampaoli a fait son mea culpa à propos de la situation d'Amine Harit. Des propos qui ont visiblement fait très plaisir à l'international marocaine.

Prêté par Schalke 04 dans les dernières heures du mercato, Amine Harit a connu des débuts très compliqués à l'OM puisque Jorge Sampaoli l'avait très peu utilisé. Finalement, le déclic est intervenu le 13 mars sur la pelouse de Brest. Buteur et passeur décisif, Amine Harit avait largement contribué à la victoire de l'OM (4-1) et a enchainé les bonnes performances par la suite. Une situation qui avait même poussé Jorge Sampaoli à faire son mea culpa. « C'est ma responsabilité de ne pas avoir profité d'Amine à certains moments (...) Je n'ai pas eu la patience pour accepter quelques erreurs qu'il a pu faire dans certains matchs et ça l'a éloigné de l'équipe. Peu de joueurs dans le monde créent autant de déséquilibres que lui », confiait l'entraîneur de l'OM le 22 avril. Des propos qui ont touché Amine Harit.

«Cela prouve que les efforts finissent par payer, un jour ou l'autre»