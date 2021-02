Foot - OM

OM - Malaise : Crise, violences... Le clan McCourt calme le jeu avec les supporters !

Publié le 8 février 2021 à 9h30 par La rédaction mis à jour le 8 février 2021 à 9h57

L'ambassadeur de l'OM, Basile Boli, a discuté avec les groupes de supporters marseillais afin d'apaiser un climat sous haute tension depuis plusieurs semaines dans la cité phocéenne.

L'OM s'est à nouveau inclinée ce dimanche contre le PSG (0-2). Marseille n'a plus gagné en Ligue 1 depuis plus d'un mois, et reste sur six matches consécutifs sans victoire. Cette nouvelle contre-performance laisse le club olympien à une neuvième place peu flatteuse en championnat. Les résultats très décevants sur le plan sportif provoquent depuis plusieurs semaines l'exaspération des supporters marseillais, qui réclament à cor et à cri le départ du président Jacques-Henri Eyraud ainsi que la vente du club. Mais l'OM a décidé de faire un pas vers les supporters afin de calmer leur mécontentement...

Basile Boli dans le rôle du pacificateur ?