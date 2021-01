Foot - OM

OM - Malaise : Célébration, poids… Payet dans le collimateur de Villas-Boas !

Publié le 27 janvier 2021 à 20h15 par B.C.

Il n’y a pas qu’avec Florian Thauvin que Dimitri Payet serait en froid. Selon RMC, le milieu offensif agacerait également André Villas-Boas…

Après un début de saison prometteur en Ligue 1 l’Olympique de Marseille sombre. Le club phocéen enchaîne les mauvais résultats en cette année 2021 se retrouve en pleine crise. L’avenir d’André Villas-Boas est incertain tandis que les tensions entre Florian Thauvin et Dimitri Payet, les deux stars de l’OM, sont étalées au grand jour. Mais les relations entre Payet et Villas-Boas seraient également très froides à en croire Florent Germain. Sur RMC , le journaliste a expliqué que l’entraîneur portugais était agacé par son joueurs.

« Pas le grand amour entre Payet et Villas-Boas »