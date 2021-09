Foot - OM

OM - Malaise : Ce message fort envoyé à Milik en interne !

Publié le 25 septembre 2021 à 4h00 par A.M.

Interrogé sur le retour tant attendu d'Arkadiusz Milik, Pol Lirola ne cache pas son impatience à l'idée de voir le Polonais revenir sur les terrains.

Arrivé en janvier dernier, Arkadiusz Milik a rapidement trouvé ses marques à l'OM avant de se blesser. Une blessure qui l'a contraint de déclarer forfait pour l'Euro et de rater le début de saison de l'OM. Jorge Sampaoli a d'ailleurs confié que l'ancien buteur de Naples ne serait pas de retour dimanche contre le RC Lens : « Milik ne sera pas dans le groupe. Lui se sent bien, mais on n'a pas encore reçu le feu vert du médical et il s'est entrainé partiellement ». Mais son retour est très attendu au sein de l'effectif comme l'annonce Pol Lirola.

«Il nous a manqué à tous»