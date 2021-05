Foot - OM

PSG/OM - Polémique : Neymar, racisme... Álvaro González en rajoute une couche !

Publié le 22 mai 2021 à 11h45 par La rédaction

Tout n'a pas été tout rose pour l'OM au cours de la saison. Alors que la fin de l'exercice 2020-2021 approche, Álvaro González est revenu sur l'épisode des accusations de racisme dont il a fait les frais après la victoire face au PSG en septembre dernier (1-0).

Alors que la dernière journée de Ligue 1 approche, l’OM est assuré de jouer l’Europe la saison prochaine. Pourtant, l’exercice 2020-2021 s’est montré particulièrement agité pour le club phocéen. Alors qu’elle semblait très bien partie, la formation olympienne a eu un gros coup d’arrêt. Et tous leurs problèmes semblent avoir commencé après la victoire contre le PSG le 13 septembre dernier (1-0). Au cours de ce match, Álvaro González a été accusé d’avoir proféré des insultes racistes à l’encontre de Neymar. Cette affaire a profondément touché le vestiaire marseillais. Le défenseur espagnol a d’ailleurs tenu à revenir sur cet épisode dans un entretien pour L’Equipe .

«Ce n’était plus le football. Et ma famille a vécu des moments difficiles. C’était des attaques personnelles»