Foot - OM

OM : Longoria se livre sur le calvaire en Ligue des Champions

Publié le 2 octobre 2022 à 18h30 par Thibault Morlain

Après sa deuxième place en Ligue 1 la saison dernière, l’OM avait validé son ticket pour la Ligue des Champions. Forcément, le club phocéen avait à coeur de retrouver la plus prestigieuse des compétitions. Mais après des dernières éditions compliquées, l’OM continue sur sa lancée en Ligue des Champions. Les hommes de Tudor sont en grande difficulté et Pablo Longoria s’est prononcé sur ce sujet.

Tottenham, Eintracht Francfort, Sporting Portugal… Sur le papier, le groupe de l’OM en Ligue des Champions est très homogène. Le club phocéen avait donc des raisons d’y croire, mais pour le moment, c’est un calvaire en Europe. En effet, après deux matchs, l’OM a 0 point, s’étant incliné à Tottenham et à domicile contre Francfort.

OM : Les confidences de Longoria sur sa relation avec Eyraud https://t.co/k1Iyz6OjqO pic.twitter.com/fuUahtM9FH — le10sport (@le10sport) October 2, 2022

« La réalité de l’OM, c’est qu’en C1, nous sommes dans le quatrième chapeau »

Ce dimanche, pour La Provence , Pablo Longoria s’est confié sur cette campagne délicate en Ligue des Champions. Le président de l’OM a alors expliqué : « Comme expliquer le début raté en Ligue des Champions ? Il faut avoir une réflexion plus générale. Nous sommes dans un club qui est très exigeant lors qu’on joue cette compétition. C’est normal par rapport à notre histoire et nos ADN. La pression qu’on a en Coupe d’Europe est énorme. (…) La réalité de l’OM, c’est qu’en C1, nous sommes dans le quatrième chapeau. Cela veut dire qu’on affronte des adversaires très forts. Mais il faut tout de même être compétitif : à Tottenham, on a fait un bon match, mais nous n’étions pas satisfaits du résultat. Contre l’Eintracht, il faut reconnaitre que c’est n’était pas un bon match. Mais il y a encore des possibilités ».

« Si tu es performant sur les 3e et 4e journées… »