OM : Longoria lui promet l’enfer, Marcelino lâche ses vérités

Hugo Chirossel

Six mois après son départ, Marcelino retrouve Marseille ce jeudi soir, lors du huitième de finale aller de Ligue Europa entre l’OM et Villarreal. Comme l’a confié Pablo Longoria en marge de cette rencontre, le technicien espagnol devrait recevoir un accueil assez houleux au Stade Vélodrome, ce qui ne fait pas peur au principal intéressé.

Nommé entraîneur de l’OM l’été dernier, Marcelino n’est finalement resté que deux mois à Marseille. Le technicien espagnol a décidé de quitter son poste après la réunion houleuse entre la direction et les représentants des groupes de supporters en septembre dernier. Six mois plus tard, alors qu’il est désormais sur le banc de Villarreal, Marcelino retrouve l'OM, en huitièmes de finale de la Ligue Europa.

L'OM tient son nouvel entraîneur, Longoria jubile https://t.co/4IUo9DqqP0 pic.twitter.com/11AthOg5S1 — le10sport (@le10sport) March 7, 2024

« Je pense que l'accueil ne sera pas très agréable »

Comme l’attendait Pablo Longoria, Marcelino a été accueilli par de copieux sifflets au Stade Vélodrome. « Je pense que ça va être un accueil qui est beaucoup basé sur des déclarations qui ont été sorties de leur contexte, des déclarations futures après son départ, qui ne me semblent pas avoir été contextualisées. Je pense que l'accueil ne sera pas très agréable, car ses paroles n'ont pas été replacées dans leur contexte et je pense que certaines des déclarations qu'il a faites ont été sorties de leur contexte », a déclaré le président de l’OM, dans un entretien accordé à AS .

« J’ai uniquement peur de la mort dans la vie »