OM : L'invitation inattendue lancée à un rappeur !

Avec son immense succès, Jul est devenu l’un des artistes français les plus importants de sa génération. Mais il reste tout de même étroitement lié à sa ville de Marseille mais surtout à l’Olympique de Marseille, son club de cœur.

L’histoire entre l’OM et la culture hip-hop est bien connue. Il y a notamment eu IAM ou encore Soprano et il y a désormais Jul, le nouveau visage de la vague phocéenne. On l’a souvent vu être lié à des dossiers du club marseillais, comme cet été lors du mercato.

Le phénomène Jul Annoncé comme l’une des priorités estivales, Noa Lang a en effet eu un échange remarqué sur les réseaux sociaux. Le joueur avait en effet imité le célèbre signe de Jul, avant de lancer un « Allez l’OM » qui avait beaucoup fait parler. Mais cela n’a finalement pas suffit, puisqu’il a signé pour le Napoli plutôt que pour l’OM.