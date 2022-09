Foot - OM

Ligue des champions, incidents... Marseille craint le pire

Publié le 9 septembre 2022 à 23h45 par Pierrick Levallet

La rencontre entre l’OGC Nice et Cologne en Europa Conference League ce jeudi a été la scène de violents débordements. L’inquiétude monte à Marseille, alors que le match face de Ligue des champions face à l’Eintracht Francfort approche. Membres de l'OM, Jonathan Clauss et Igor Tudor ont d’ailleurs été interpellé sur le sujet en conférence de presse ce vendredi.

Ce jeudi, la rencontre entre l’OGC Nice et Cologne en Europa Conference League a été fortement perturbée par de lourds débordements de supporters. De nombreux cas de violences ont été aperçus entre les fans allemands et français à Nice. L’OM, qui reçoit l’Eintracht Francfort en Ligue des champions ce mardi, doit donc se préparer au mieux pour éviter que cela ne dégénère encore entre les supporters.

Les supporters de Cologne ont vandalisé la boutique de l’OGC Nice 😒 #OGCNKOE pic.twitter.com/M0VmATETSh — Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) September 8, 2022

« Le club prendra les mesures nécessaires»

En conférence de presse ce vendredi, Igor Tudor a été interrogé sur le sujet. Et le technicien croate fait confiance à l’OM. « Je suis évidemment contre tout type de violence. Le club prendra les mesures nécessaires » a-t-il avoué dans des propos rapportés par RMC Sport .

«On aime avoir le Vélodrome bien complet et bien chaud»