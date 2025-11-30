OM : Le secret bien caché chez Canal+ !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors qu’il est l’une des figures de La Chaîne L’Équipe depuis son arrivée en 2016, Messaoud Benterki a travaillé pendant plusieurs années chez Canal+, où il a notamment présenté Jour de Foot et L’Équipe du Dimanche. Une chaîne sur laquelle il ne pouvait pas assumer que l’OM était son club de cœur.

Presque 10 ans après son départ de Canal+, Messaoud Benterki n’a plus besoin de cacher son attachement pour l’OM. Désormais sur La Chaîne L’Équipe, où il commente actuellement le biathlon, le journaliste est revenu dans un entretien accordé à Ouest-France sur ce sujet sensible lorsqu’il travaillait encore pour la chaîne cryptée.

« Quand j’étais journaliste à Canal, c’était un sujet difficile » « Si j'ai des équipes de cœur au niveau des clubs ? Quand j’étais journaliste à Canal, c’était un sujet difficile car il ne fallait pas trop dire quelle équipe on supportait », a confié Messaoud Benterki, qui a appris à aimer l’OM grâce à des joueurs comme Alain Giresse, Jean-Pierre Papin et Chris Waddle.