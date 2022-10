Foot - OM

OM : Le gros coup de gueule de Tudor est validé dans le vestiaire

Publié le 5 octobre 2022 à 13h10 - mis à jour le 5 octobre 2022 à 13h14

La rédaction

Alors que l’OM s'est imposé face au Sporting Portugal (4-1) en Ligue des Champions, la rencontre n’avait pas débuté de la meilleure des manières. Juste avant le coup d’envoi, Igor Tudor avait poussé un coup de gueule alors que les joueurs portugais n’étaient pas arrivés à l’heure pour le match. Et Pau Lopez valide la colère de son entraîneur.

Bloqué dans le trafic marseillais, le Sporting Portugal n’a pas pu arriver à temps pour le coup d’envoi de la rencontre face à l'OM initialement prévu à 18 h 45. Retardé à deux reprises, le match avait finalement débuté à 19 h. Dans les couloirs avant de rentrer sur la pelouse, Igor Tudor avait poussé un coup de gueule au niveau de l’organisation.

#OMSCP Pau Lopez "c un peu bizarre pour dire vrai. Nous aussi on est arrivé en retard à Tottenham, même ici face à Francfort et on a joué au même horaire. Aujourd'hui je ne sais pas pourquoi on a repoussé plusieurs fois le coup d'envoi" (1/2)@OM_Officiel #TeamOM @maritimamedias — Karim Attab (@karimattab1) October 4, 2022

« Je ne sais pas pourquoi on a repoussé plusieurs fois le coup d'envoi »

Présent en zone mixte après la rencontre, le gardien de l'OM Pau Lopez a exprimé son incompréhension de retarder le coup d’envoi. Il rappelle notamment que ce cas de figure est déjà arrivé à son équipe sans que l’horaire du match n'ait été impacté : « C’est un peu bizarre pour dire vrai. Nous aussi on est arrivé en retard à Tottenham, même ici face à Francfort et on a joué au même horaire. Aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi on a repoussé plusieurs fois le coup d'envoi. »

« Je pense que l'UEFA doit faire quelque chose »