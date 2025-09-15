OM : Le double transfert qui met le feu au Maroc !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Hamza Igamane a quitté Glasgow Rangers pour Lille, suscitant l’attention des observateurs marocains. Dans une interview accordée à Africafoot, l’ex-Lion de l’Atlas Youssouf Hadji a évoqué ce transfert et en a profité pour dresser des parallèles avec Nayef Aguerd et Azzedine Ounahi, deux joueurs marocains qui ont eux aussi percé en Europe avant de rejoindre l’OM.

Hamza Igamane, attaquant international marocain de 22 ans, vient de s’engager avec Lille pour un contrat de cinq ans, après une saison remarquée aux Glasgow Rangers. Avec 16 buts inscrits et plusieurs passes décisives, l’ancien joueur de Rabat a prouvé qu’il pouvait évoluer à un haut niveau en Europe malgré sa jeunesse. Ancien international marocain, Youssouf Hadji a salué cette jolie prise pour le LOSC.

Igamane au LOSC, c'est validé « Il a vraiment fait une belle saison, en effet. Il a marqué 16 buts, délivré des passes décisives. Il avait signé quatre ans, et il n’est resté qu’une saison. Il quitte le Maroc et Rabat pour Glasgow, sans parler anglais, dans un bon championnat européen, et pour un club qui représente vraiment quelque chose. Le fait qu’un Marocain, Issam Charrai, qui avait eu Igamane sous ses ordres en sélection olympique, soit le coach adjoint de Philippe Clément aux Rangers a facilité son intégration. Mais son cas m’en rappelle d’autres » a confié l'ancien joueur à Africa Foot.