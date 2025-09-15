OM : Le double transfert qui met le feu au Maroc !

Hamza Igamane a quitté Glasgow Rangers pour Lille, suscitant l’attention des observateurs marocains. Dans une interview accordée à Africafoot, l’ex-Lion de l’Atlas Youssouf Hadji a évoqué ce transfert et en a profité pour dresser des parallèles avec Nayef Aguerd et Azzedine Ounahi, deux joueurs marocains qui ont eux aussi percé en Europe avant de rejoindre l’OM.
Hamza Igamane, attaquant international marocain de 22 ans, vient de s’engager avec Lille pour un contrat de cinq ans, après une saison remarquée aux Glasgow Rangers. Avec 16 buts inscrits et plusieurs passes décisives, l’ancien joueur de Rabat a prouvé qu’il pouvait évoluer à un haut niveau en Europe malgré sa jeunesse. Ancien international marocain, Youssouf Hadji a salué cette jolie prise pour le LOSC.
Igamane au LOSC, c'est validé
« Il a vraiment fait une belle saison, en effet. Il a marqué 16 buts, délivré des passes décisives. Il avait signé quatre ans, et il n’est resté qu’une saison. Il quitte le Maroc et Rabat pour Glasgow, sans parler anglais, dans un bon championnat européen, et pour un club qui représente vraiment quelque chose. Le fait qu’un Marocain, Issam Charrai, qui avait eu Igamane sous ses ordres en sélection olympique, soit le coach adjoint de Philippe Clément aux Rangers a facilité son intégration. Mais son cas m’en rappelle d’autres » a confié l'ancien joueur à Africa Foot.
Deux joueurs qui font la fierté du Maroc
Hadji fait ici référence à deux joueurs qui ont fait partie de l'histoire récente de l'OM : Azzedine Ounahi et Nayef Aguerd, signé cet été. « A Nayef Aguerd, par exemple. Il quitte le FUS Rabat pour Dijon, où il s’impose assez vite. Et on connaît la suite : Rennes, West Ham, la Real Sociedad et aujourd’hui Marseille. Ou Azzedine Ounahi qui, comme Aguerd, est passé par l’Académie Mohammed VI, qui arrive à Strasbourg à 18 ans, évolue avec la réserve, passe par un club de National (Avranches) où Angers (Ligue 1) vient le chercher. Ces sont trois exemples de joueurs qui ont réussi à sortir du Maroc au bon moment et qui ont su en profiter pour saisir leur chance, progresser et devenir aussi internationaux A marocains » a confié Hadji.