Transferts à l’OM : Catastrophe pour Balerdi ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

L’OM s’est considérablement renforcé cet été au poste de défenseur central avec notamment les transferts de Nayef Aguerd, Benjamin Pavard ou encore CJ Egan-Riley. Et Daniel Riolo annonce déjà une catastrophe pour Leonardo Balerdi face à cette nouvelle concurrence à l’OM.

Auteur d’un début de saison relativement décevant avec l’OM, Leonardo Balerdi (26 ans) peine à retrouver son excellent niveau de l’an dernier. Le défenseur central argentin va d’ailleurs se heurter à un gros problème lié au mercato estival, puisque la concurrence s’est considérablement accrue à son poste avec les nouvelles recrues (Aguerd, Pavard, Egan-Riley). Et Daniel Riolo semble déjà sceptique pour Balerdi à l’OM.

« Ils ont plus d’expérience, un meilleur CV » Jeudi soir, au micro de l’After Foot sur RMC Sport, l’éditorialiste a évoqué l’épineux cas Leonardo Balerdi pour l’OM et ses mauvaises performances du début de saison : « Il est fragilisé au minimum. Tu vas prendre Aguerd et Pavard qui ont plus d’expérience et un meilleur CV. Quel est le message envoyé à Balerdi ? », constate Riolo.