OM : Le deal qui sort de nulle part avec l’Arabie Saoudite

Laissé sur le banc lors de la première journée de championnat face à Rennes vendredi soir (1-0), Amine Harit pourrait bien quitter l'OM d'ici la fin du mercato estival. Le milieu offensif marocain ne sera pas retenu en cas de bonne offre. Plusieurs sources évoquent un intérêt d'Al-Diraiyah, club entraîné par un ancien marseillais Sabri Lamouchi.

Depuis l’ouverture du marché, l’OM s’est séparé de dix joueurs. Parmi eux : Pau Lopez, Quentin Merlin, Samuel Gigot ou encore Valentin Rongier, qui a rejoint Rennes. Ces départs s’inscrivent dans une stratégie de renouvellement d’effectif assumée par la direction marseillaise. Mais selon Foot Mercato, ce chantier est loin d’être terminé : pas moins de sept joueurs supplémentaires pourraient faire leurs valises d’ici le 1er septembre.

L'OM tente de faire le ménage Comme indiqué par le média, la direction de l'OM souhaite trouver une porte de sortie à Azzedine Ounahi, Amine Harit, Pol Lirola, Faris Moumbagna, Neal Maupay, Jonathan Rowe et Derek Cornelius. Et pour Harit, une option vient d'apparaître.