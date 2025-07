OM : Le craquage en direct à cause des salaires !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Le torchon brûle entre Valentin Rongier et l’OM. Le club phocéen espère prolonger son milieu de terrain, et lui aurait proposé le même salaire que celui présent dans son bail actuel. Une proposition qu’a repoussé le Français, et qui rend complètement dingue Daniel Riolo. Ce dernier estime que le joueur de 30 ans mérite un bien meilleur traitement.

Désireux de consolider son effectif, l’OM pourrait se montrer ambitieux sur le mercato estival. Le club phocéen prévoit de nombreuses arrivées, et a notamment déjà bouclé une grosse signature au milieu de terrain. En fin de contrat avec le LOSC, Angel Gomes est venu garnir les rangs de Roberto De Zerbi, qui pourraient bientôt se retrouver orphelin de Valentin Rongier.

Ça coince entre Rongier et l’OM En effet, si dans un premier temps, l’OM a tenté de prolonger son milieu de terrain, Rongier a repoussé cette offre de prolongation, et désormais, le club phocéen pourrait décider de le vendre sur le marché des transferts. En réalité, l’OM a souhaité offrir à Rongier un salaire identique à celui que le milieu de terrain de 30 ans perçoit actuellement. Le Français n’a pas bien pris cette proposition, et pourrait désormais aller voir ailleurs après six ans passés à Marseille. Une situation qui dérange très clairement Daniel Riolo.