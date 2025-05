OM : Le clash éclate après la trahison !

La sortie de Basile Boli a énormément fait réagir ces derniers jours, surtout autour de Marseille. C’est le cas d'Éric Di Meco, son coéquipier à l’Olympique de Marseille, qui n’a pas mâché ses mots pour décrire sa surprise en apprenant sa position sur le Paris Saint-Germain, pour la finale de Ligue des Champions à venir.

En tant que Français, doit-on tous supporter le PSG ? C’est le grand débat qui anime l’Hexagone à quelques jours de la finale de la Ligue des Champions . Du côté de l’ OM on est évidemment très réticent à l’idée de supporter le grand rival, mais cela n’empêche pas certaines légendes du club de sortir du lot, comme cela a été le cas avec Basile Boli .

« Quand je lis ça, j’ai mal au c*l »

Evidemment, sa sortie n’a pas manqué de faire réagir et même bondir certains Marseillais, comme Éric Di Meco. « Quand je lis ça, j’ai mal au c*l. Franchement, ça me fait mal ! Il est grand, il dit ce qu’il veut, il n’a pas de comptes à me rendre. Mais quand j’ai lu ça, hier… » a confié l’ancien défenseur de l’OM, sur RMC Sport.